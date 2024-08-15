Минчанка украла из ресторана огромный букет красных роз, который был подарен другой посетительнице

— Обвиняемая официально трудоустроена, имеет высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ей предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась, перед потерпевшей извинилась и возместила ей причиненный ущерб в размере 170 рублей.