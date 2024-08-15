Минчанка украла из ресторана огромный букет красных роз, который был подарен другой посетительнице

Обвиняемая с подругой отдыхала в одном из ресторанов на ул. Мельникайте. После полуночи они собрались уходить. Проходя мимо стойки администратора, минчанка увидела ведро, в котором стоял букет из 51 красной розы, и забрала цветы с собой.
По пути домой ей стало стыдно за свой поступок, и она выбросила похищенный букет в мусорный бак. Спустя неделю к ней на работу пришли сотрудники милиции, которые доставили нечистую на руку горожанку в Центральное РУВД для дальнейшего разбирательства.
После в отношении нее возбудили уголовное дело за кражу. К слову, противоправные действия женщины зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в ресторане. Букет принадлежал другой посетительнице заведения, которая там праздновала свой день рождения.
— Обвиняемая официально трудоустроена, имеет высшее образование, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, — прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. — Ей предъявлено обвинение в тайном похищении имущества (краже), то есть в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданка признала полностью, в содеянном раскаялась, перед потерпевшей извинилась и возместила ей причиненный ущерб в размере 170 рублей.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.