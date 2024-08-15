Зачистка Мартыновки и контроль над Крупцом. Что известно о ситуации в Курской области

Большая часть жителей приграничных районов отселена, сообщили в МЧС.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Обстановка в регионе
ВС России завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области.
Группировка войск «Север» отразила атаку в направлении Кремяного.
Также российские военные сорвали очередные атаки ВСУ, нанеся огневое поражение по районам сосредоточения подразделений противника южнее Кремяного и западнее Русской Конопельки.
Пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
Поражены скопления живой силы и техники противника в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.
Российские военные ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в районе Лубны Сумской области.
Потери ВСУ
Киев за сутки потерял на курском направлении до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».
Общие потери противника за все время боевых действий в регионе составили до 2 640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Заявления Алаудинова
ВС России зачистили Мартыновку Курской области от ВСУ, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, российские войска начали зачищать от противника суджанское направление, а также сделали «заслоны».
Алаудинов отметил, что на его участке идет работа по завершению блокирования ВСУ.
Эвакуация жителей
Большая часть жителей приграничных районов Курской области временно отселена и находится в безопасности, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
За сутки в безопасные районы самостоятельно и организованными колоннами эвакуированы более 720 человек.
Более 9,5 тыс. жителей, покинувших свои дома в приграничных районах региона, находятся в пунктах временного размещения.
Автоколонны МЧС за сутки доставили в Курскую область 360 тонн гуманитарных грузов, в общей сложности ведомство доставило 1,3 тыс. тонн.