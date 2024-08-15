Зачистка Мартыновки и контроль над Крупцом. Что известно о ситуации в Курской области

Киев за сутки потерял на курском направлении до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».