Подоляк: Киев обсуждал операцию в Курской области с Западом, но не публично

«[Россияне] не обсуждают войну, и они вообще чувствуют себя вполне комфортно, потому что где-то идет война, кто-то убивает. Им интересно смотреть по телевизору. Но когда война переходит на территорию России, они, конечно, напуганы. Они в шоке. Это оказывает существенное влияние на психологическое состояние России. Это также инструмент влияния», — сказал Подоляк.