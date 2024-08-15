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Новосибирские «оборотни в погонах» отправились под суд

Бывших полицейских из Усть-Таркского района Новосибирской области отдали под суд, информирует TG-канал «Экстренный НСК».

Начальника уголовного розыска Усть-Таркской полиции Алексея Бороздина и главу отделения участковых и ПДН Александра Кунца задержали год назад.

Сегодня Следственный комитет рассказал, в чем именно обвиняют бывших силовиков.

Как установили правоохранители, на счету экс-силовиков неоднократные должностные преступления и, главное, им вменяется убийство 26-летнего сибиряка. Погибший был убит в ходе жестокого допроса, устроенного Кунцем и Бороздиным. Когда обвиняемые осознали, что натворили, они бросили тело молодого мужчины в лесном массиве. После «оборотни» отговаривали сестру пострадавшего от подачи заявления от пропажи, уверяя, что тот внезапно уехал в Омскую область.

Труп был обнаружен спустя несколько месяцев. Экс-силовики отказали в возбуждении уголовного дела, заявив, что мужчина погиб в результате переохлаждения.

Правда о трагедии стала известна лишь через 10 лет.