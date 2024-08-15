Новосибирские «оборотни в погонах» отправились под суд

Как установили правоохранители, на счету экс-силовиков неоднократные должностные преступления и, главное, им вменяется убийство 26-летнего сибиряка. Погибший был убит в ходе жестокого допроса, устроенного Кунцем и Бороздиным. Когда обвиняемые осознали, что натворили, они бросили тело молодого мужчины в лесном массиве. После «оборотни» отговаривали сестру пострадавшего от подачи заявления от пропажи, уверяя, что тот внезапно уехал в Омскую область.