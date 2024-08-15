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Загорелось здание делового центра в Казани на улице Восстания

На улице Восстания в столице республики горел мансардный этаж делового центра, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании приняли в 13.25. Из здания до приезда огнеборцев эвакуировались самостоятельно сотрудники делового центра.

Прибывшие пожарные приступили к тушению, уточняется площадь пожара. Пострадавших нет.

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