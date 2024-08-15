Загорелось здание делового центра в Казани на улице Восстания

Сообщение о возгорании приняли в 13.25. Из здания до приезда огнеборцев эвакуировались самостоятельно сотрудники делового центра.
Прибывшие пожарные приступили к тушению, уточняется площадь пожара. Пострадавших нет.
На улице Восстания в столице республики горел мансардный этаж делового центра, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о возгорании приняли в 13.25. Из здания до приезда огнеборцев эвакуировались самостоятельно сотрудники делового центра.
Прибывшие пожарные приступили к тушению, уточняется площадь пожара. Пострадавших нет.