Верховный суд признал финансовую пирамиду Finiko преступным сообществом

По версии следствия, финансовую пирамиду Finiko создали с целью хищения средств участников проекта. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с 2018 по 2021 год сооснователь организации Кирилл Доронин вместе с Ильгизом Шакировым, Диной Ахметзяновой, Андреем Галущенко, Анной Сериковой, Баиром Самбуевым, Антоном Семыкиным, Аленой Ларионовой, Екатериной Бозоевой и Екатериной Казачковой украли денежные средства на сумму более 209 млн руб.