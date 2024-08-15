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Верховный суд признал финансовую пирамиду Finiko преступным сообществом

Вчера Верховный суд Казани признал приговор участнице финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой законным.

Женщину признали виновной по двум уголовным статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе). Таким образом, компанию Finiko приравняли к преступному сообществу. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда «Ъ Волга-Урал».

По версии следствия, финансовую пирамиду Finiko создали с целью хищения средств участников проекта. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с 2018 по 2021 год сооснователь организации Кирилл Доронин вместе с Ильгизом Шакировым, Диной Ахметзяновой, Андреем Галущенко, Анной Сериковой, Баиром Самбуевым, Антоном Семыкиным, Аленой Ларионовой, Екатериной Бозоевой и Екатериной Казачковой украли денежные средства на сумму более 209 млн руб.

В деле фигурировали 161 потерпевший и около 1 тыс. свидетелей.

Дело Лилии Нуриевой рассматривалось в Вахитовском районном суде отдельно. Обвиняемая признала свою вину и до суда согласилась сотрудничать с прокуратурой. 17 мая ее признали виновной по двум уголовным статьям.