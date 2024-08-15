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Бастрыкину доложат о причинах неприятного запаха в Нижнекамске

В Минэкологии Татарстана при этом нарушений не выявили.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обращениями жителей Нижнекамска. Горожане пожаловались на неприятный химический запах на протяжении нескольких дней.

В Минэкологии республики заявили, что сильный запах произошел в результате разлива продукта неизвестного происхождения. Разлив продукта случился на твердом покрытии, в почву попадания не установили. Нарушений не выявили, запах уже исчез, сообщает «Бизнес Online».

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о падении ребенка с качелей в Набережных Челнов.

СК