Бастрыкину доложат о причинах неприятного запаха в Нижнекамске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обращениями жителей Нижнекамска. Горожане пожаловались на неприятный химический запах на протяжении нескольких дней.
В Минэкологии республики заявили, что сильный запах произошел в результате разлива продукта неизвестного происхождения. Разлив продукта случился на твердом покрытии, в почву попадания не установили. Нарушений не выявили, запах уже исчез, сообщает «Бизнес Online».
Ранее Бастрыкин потребовал доклад о падении ребенка с качелей в Набережных Челнов.