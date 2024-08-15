Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брестские пограничники задержали на границе с Польшей нарушителей с беспилотником

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники задержали на границе с Польшей нарушителей с беспилотником. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: РИА "Новости"

Ночью 13 августа брестские пограничники на участке белорусско-польской границы задержали троих граждан Беларуси. Мужчины планировали использовать беспилотный летательный аппарат для противоправной деятельности.

«Правонарушители приехали в пограничную зону на автомобиле. В последующем военнослужащие обнаружили в машине беспилотник с пультом управления, 10 аккумуляторных батарей и товарно-материальные ценности», — рассказали в пограничном ведомстве.

В отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Каждому из них грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей).