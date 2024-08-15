Брестские пограничники задержали на границе с Польшей нарушителей с беспилотником

Ночью 13 августа брестские пограничники на участке белорусско-польской границы задержали троих граждан Беларуси. Мужчины планировали использовать беспилотный летательный аппарат для противоправной деятельности.



«Правонарушители приехали в пограничную зону на автомобиле. В последующем военнослужащие обнаружили в машине беспилотник с пультом управления, 10 аккумуляторных батарей и товарно-материальные ценности», — рассказали в пограничном ведомстве.



В отношении всех задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Каждому из них грозит штраф до 20 базовых величин (800 рублей).