В Челябинской области ребенок выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета

Мальчик из Магнитогорска выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета. Полученное ранение привело к контузии тяжелой степени, травматической катаракте, отрыву радужной оболочки и надрыву роговицы. Пострадавшему потребовалась срочная операция в Челябинске.
— Мальчик во время отдыха на природе при перезарядке пневматического пистолета выстрелил себе в глаз. Пулька не попала внутрь глаза, она отскочила. Но удар под сильным давлением вызвал очень тяжелую травму, требующую оказания хирургической помощи, — рассказали в Центре охраны материнства и детства (ЦОМиД) Магнитогорска.
За неполное лето в ЦОМиД поступило порядка 30 детей с травмами глаза. Причем некоторые происшествия бывают необычными. Так, одному ребенку выстрелили в глаз ранеткой. У него произошло кровоизлияние в переднюю камеру глаза, отекла роговица. Пострадавшего направили на стационарное лечение.
Другой случай травмы: ребенок полутора лет перевернул на себя сковороду с раскаленным маслом. Он бросил в нее мячик, сковорода перевернулась, а брызги попали на роговицу глаза.
— После лечения в стационаре ЦОМиД, включающего использование регенерирующего геля, роговица восстановилась полностью. Это был очень хороший результат, — отметили в медучреждении.
Ребенка выписали домой через несколько дней.