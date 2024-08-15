В Челябинской области ребенок выстрелил себе в глаз из пневматического пистолета

— Мальчик во время отдыха на природе при перезарядке пневматического пистолета выстрелил себе в глаз. Пулька не попала внутрь глаза, она отскочила. Но удар под сильным давлением вызвал очень тяжелую травму, требующую оказания хирургической помощи, — рассказали в Центре охраны материнства и детства (ЦОМиД) Магнитогорска.