Водитель легковушки на полном ходу сбил женщину в Красном Сулине

В Красном Сулине водитель «Лады» на полном ходу сбил женщину, переходившую пешеходный переход. Пострадавшая после удара отлетела на 10 метров, после этого ее увезли в больницу. Пост о случившемся опубликовали в социальных сетях.
Судя по съемке с места происшествия, пешеход находилась почти на середине «зебры», когда на нее наехала легковушка. Предварительно, медики забирали пострадавшую в тяжелом состоянии.
Интернет-пользователи сейчас активно обсуждают ДТП. Многие возмущены и требуют тщательно проверить действия водителя, а также при возможности лишить его прав.
По предварительным данным Госавтоинспекции, несчастный случай произошел на пересечении улиц Братской и Фурманова. За рулем автомобиля находился 75-летний мужчина, в его отношении уже составили административный протокол (12.18 КоАП РФ). Проводится проверка.
Напомним, водителям нужно быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и перекрестков. В таких местах следует всегда снижать скорость.