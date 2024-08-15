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Волгоградец перевел лжеброкеру более 4 миллионов рублей

Мошенничества под предлогом инвестирования остаются одними из часто совершаемых дистанционных преступлений.

Как сообщает УМВД по региону, неизвестный позвонил 58-летнему мужчине из Дзержинского района через мессенджер и предложил быстрый заработок от продажи акций. С 26 июля волгоградец частями перечислял аферисту средства на разные счета.

Когда сумма достигла 4 млн рублей, лжеброкер перестал выходить на связь. Не дождавшись обещанной выгоды, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит верить предложениям о быстром и гарантированном заработке.