Волгоградец перевел лжеброкеру более 4 миллионов рублей

Как сообщает УМВД по региону, неизвестный позвонил 58-летнему мужчине из Дзержинского района через мессенджер и предложил быстрый заработок от продажи акций. С 26 июля волгоградец частями перечислял аферисту средства на разные счета.
Когда сумма достигла 4 млн рублей, лжеброкер перестал выходить на связь. Не дождавшись обещанной выгоды, мужчина обратился в полицию.
Правоохранители призывают граждан быть бдительными при общении с незнакомцами. Не стоит верить предложениям о быстром и гарантированном заработке.