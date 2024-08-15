Помог сироте — оставил без копейки

Эта история, вероятнее всего, никогда бы не дошла до суда, если бы не общественники. «Я вот тут вещи бывшего вашего детдомовца принес, заберите! Его квартира теперь моя», — с этими словами пришедший в школу-интернат № 16 незнакомец и вручил ошарашенной воспитательнице тюк с бельем.
Сашу Арбузова начали искать, забрали из психушки в одних шортах и тапочках. Общественники начали расследование и выяснили, что за год парень потерял две квартиры — добрые люди помогли. Одну из них, в Красноярке, Саше завещал муж его бывшей воспитательницы, в чьей семье он жил. Вторую, в Рябиновке, парню дали от государства.
Продажу сельской недвижимости организовал Юрий Бондаренко — известный в городе предприниматель, меценат и председатель попечительского совета учреждения для детей-сирот «Дом детства» им. Кравцова. С вырученных денег Саше не досталось ни копейки. Подробности истории — в материале «КП-Омск».
О том, как он оказался на улице, на прошедшем в Кировском районном суде заседании рассказал сам Арбузов, допрошенный в качестве потерпевшего. По просьбе прокурора начал с самого начала.
Сирота с рождения (мать Саши, родившая его в 15 лет, отказалась от сына еще в роддоме. Прим. ред.). Воспитывался сначала в детском доме № 3, затем в адаптационной школе-интернате № 16. Саша инвалид 3-й группы, диагноз установлен с детства. Чтобы не разглашать медицинские данные, скажем так — во многих вещах он как ребенок. Выводы о здоровье подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.
«Не люблю читать, — смущаясь рассказывает он. — Не понимаю, о чем…».
Еще в интернате Саша запал в душу воспитательнице Валентине Августовне. Парень-то добрый, хороший, в помощи никогда не откажет. Валентина Августовна стала брать его на выходных в свою семью, он и с мужем ее подружился, Григорием Григорьевичем. Тот часто приезжал в интернат, катал на своей «Волге» покупал мороженое…
После 9-го класса интерната Саша окончил сельхозяйственное училище, общение с принявшей его семьей продолжал. Часто бывал у них дома, на даче, они вместе ездили отдыхать. Парень-сирота заменил им родного погибшего сына. Саша тоже всей душой прикипел к старикам. Говорит, что был тогда по-настоящему счастлив.
А потом Валентина Августовна умерла. Сильно заболел Григорий Григорьевич. Тогда-то он и решил купить квартиру в Красноярке, чтобы дышать чистым лесным воздухом. На квартиру сразу же при покупке отписал завещание на Сашу Арбузова. Он помнит, как они вместе ездили к нотариусу.
Парень ухаживал за стариком, покупал продукты, ходил в магазин. В свою квартиру в Рябиновке, данную как ребенку-сироте от государства, наведывался редко, говорит, скучал без Григория Григорьевича. Родная внучка, Нина, которой по завещанию должно было отойти остальное имущество, в том числе и деньги на счете, навещала деда нечасто.
Через несколько лет Григорий Григорьевич ушел вслед за женой.
«Он хотел, чтобы его в городе похоронили, рядом с Валентиной Августовной, а родственники — чтобы в Красноярке. Чтобы его рядом с женой похоронить, я взял деньги с его карты. А потом еще на ремонт. Мы с моими друзьями с детдома выкинули старую мебель — там клопы завелись — стены оштукатурили, окна новые поставили, бойлер… Хотел квартиру сдавать, а сам в Рябиновке жить, как дед велел», — безыскусно рассказывает Саша.
А потом Арбузову позвонил нотариус, у которого Григорий Григорьевич когда-то составлял завещание на квартиру. «Вы пропустили срок вступления в наследство, — говорит. — Идите теперь в суд и восстанавливайте сроки. Там образцы исковых заявлений висят, справитесь как-нибудь».
Арбузов в суд сходил, но ничегошеньки в развешанных на стенах бумажках не понял. Пытался у охранников спросить, но те парню ничем не помогли. Что делать, к кому обратиться? Тут-то и вспомнил Александр про еще одну свою давнюю знакомую, Галину Семеновну.
С Галиной Семеновной он познакомился еще в пятом классе, когда лежал в больнице. Та пожалела сиротку, приезжала потом в интернат, привозила гостинцы. Саша у нее даже в гостях бывал — то диван поможет передвинуть, то тумбочку отремонтирует.
Набрал ее номер, рассказал о своей беде. Та ответила ласково. Сказала, сына своего попросит помочь, Юрия. Арбузов собрал в папочку все документы, в том числе медицинские, со всеми своими диагнозами и рецептами — чтоб в одном месте у Семеновны хранились и не потерялись — и поехал на встречу.
Юрий Юрьевич Бондаренко взялся за дело с размахом. Пообещал найти хорошего юриста, который поможет Арбузову вступить в наследство. И слово свое сдержал, адвоката нашел. Тот согласился взяться за представительство в суде за 50 000 рублей.
«Думал, что со своей пенсии буду рассчитываться, калымил еще на дачах», — говорит Арбузов.
Бондаренко посадил Сашу в свой шикарный джип и повез в офис к адвокату — договор подписывать. Потом таких бумажек будет еще много. И каждую Александр Арбузов подпишет не читая, просто распишется «где галочки».
В процессе судебных разбирательств по квартире выяснилось — Арбузов должен 352 500 рублей Нине, внучке Григория Григорьевича. Эти деньги он потратил с карты деда на похороны и ремонт. Чтобы рассчитаться с долгами, после вступления в наследство парня надоумили квартиру продать.
«На машине Бондаренко мы приехали в какой-то офис на Дмитриева, там было много офисов и магазинов. На встрече были риелторы, Бондаренко, адвокат, мужик какой-то толстый, посторонние женщины, внучка Нина. Мне сказали, что надо какие-то документы подписать. О чем, не знаю, не читал. От духоты было плохо, я дремал все время, — вспоминает о последней сделке Арбузов. — Потом под диктовку адвоката я написал какую-то бумагу. Посторонние женщины передали деньги Юрию Юрьевичу, он попросил машинку счетную. Нина тоже считала деньги, часть забрала она. Мне — ни копейки. Оттуда поехали в МФЦ. Они делали там какие-то документы. Меня позвали, я быстро все подписал и вышел, поехал в Рябиновку».
Как рассказывает Саша, в тот момент он и не понял, что это-то и была продажа его квартиры. Осознал только через месяц, когда стал интересоваться у Галины Семеновны, как идут его дела. С той всю доброту как рукой сняло:
«Иди, — говорит, — отсюда! Продана квартира твоя. А все деньги за долги ушли»! И дверь у него перед носом закрыла. Сашка ту дверь в сердцах пнул, да сказал пару ласковых. А в следующий его визит приехала полиция. Оттуда Сашка оказался в психушке.
Квартира в Красноярке была продана за 910 000 рублей. Из них часть в счет долга ушла Нине, часть адвокату за представительство в суде. Все остальные деньги, по версии обвинения, присвоил добрый самаритянин Юрий Бондаренко. Впрочем, что присвоил, еще надо доказать — по документам вся сумма до копеечки хоть как-нибудь да расписана.
Состоятельный предприниматель и председатель сиротского попечительского совета не постеснялся туда даже расходы на бензин включить — за подвоз Саши до офисов. Аж на 4 500 рублей Арбузов наездил, неподъемная для бизнесмена сумма.
«Бондаренко обвиняется в мошеннических действиях, в результате которых Саша Арбузов, ребенок-сирота с определенными ментальными особенностями, не получил денежные средства от продажи своей квартиры в сумме 557 500 рублей, — говорит заместитель прокурора Кировского округа Елена Калеватова. — Все они перешли Юрию Бондаренко, о чем Сашей, не осознававшим характер своих действий, была составлена расписка. Суммы были изъяты под разными предлогами, в том числе в 243 тысячи рублей Бондаренко оценил свои услуги, хотя вся его помощь Арбузову заключалась в том, что он нашел ему адвоката и подвозил на машине».
От общения с прессой Юрий Бондаренко отказался, но известно, что своей вины он не признает. Мол, да, взял за свои услуги 243 тысячи рублей, а остальные деньги потратил в интересах самого же Арбузова. Долг по коммуналке оплатил, даже краску вон старшей по дому в Красноярке купил. А чтоб сиротам бесплатно помогать, закона такого нету.
Она ушла с торгов за долги Саши по микрозайму. Как сумел приватизировать, кто надоумил — пока тайна, покрытая мраком. Новым собственником стало ООО «Рубин», чей директор и принес в детдом нехитрые пожитки, пока Арбузов в больнице лежал. Сейчас в суде рассматривается иск о признании этой сделки недействительной. Кстати, риелтор, что оформлял сделку по продаже Сашиной квартиры в Красноярке, сидит в СИЗО. Его и сотоварищей осудили за мошенничество с квартирами людей с так называемым низким социальным статусом. Приговор сейчас обжалуется.
Продолжение следует.