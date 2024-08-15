Помог сироте — оставил без копейки

«На машине Бондаренко мы приехали в какой-то офис на Дмитриева, там было много офисов и магазинов. На встрече были риелторы, Бондаренко, адвокат, мужик какой-то толстый, посторонние женщины, внучка Нина. Мне сказали, что надо какие-то документы подписать. О чем, не знаю, не читал. От духоты было плохо, я дремал все время, — вспоминает о последней сделке Арбузов. — Потом под диктовку адвоката я написал какую-то бумагу. Посторонние женщины передали деньги Юрию Юрьевичу, он попросил машинку счетную. Нина тоже считала деньги, часть забрала она. Мне — ни копейки. Оттуда поехали в МФЦ. Они делали там какие-то документы. Меня позвали, я быстро все подписал и вышел, поехал в Рябиновку».