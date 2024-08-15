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Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипаж Ка-52 нанес удар по живой силе и технике ВСУ под Курском.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по разведанным целям», — говорится в сообщении.

По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

«Сегодня поступила задача по уничтожению скопления живой силы противника в приграничной зоне Курской области. Вылетели на боевой, отработали по врагу ракетами типа НАР С-8КОМ и управляемыми ракетами типа “Вихрь”. Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром», — приводит слова летчика-штурмана Ка-52 военное ведомство.