Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52 нанес удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по разведанным целям», — говорится в сообщении.
По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
«Сегодня поступила задача по уничтожению скопления живой силы противника в приграничной зоне Курской области. Вылетели на боевой, отработали по врагу ракетами типа НАР С-8КОМ и управляемыми ракетами типа “Вихрь”. Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром», — приводит слова летчика-штурмана Ка-52 военное ведомство.