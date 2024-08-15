Экипаж Ка-52 ударил по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье

«Сегодня поступила задача по уничтожению скопления живой силы противника в приграничной зоне Курской области. Вылетели на боевой, отработали по врагу ракетами типа НАР С-8КОМ и управляемыми ракетами типа “Вихрь”. Успешно поразили скопление живой силы противника и без происшествий вернулись на аэродром», — приводит слова летчика-штурмана Ка-52 военное ведомство.