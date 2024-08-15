В Ташкенте пожарные МЧС спасли ребенка

МЧС сообщает, что 15 августа в 13:04 поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов, расположенных на 13 квартале Чиланзара в махалле «Кона Чопонота».
В 13:13 на место прибыли три пожарно-спасательных расчета, а в 13:29 пожар был ликвидирован.
При его тушении выяснилось, что на месте возгорания находится ребенок. Пожарные спасли его и передали медикам. Сейчас у него все хорошо.
Также сообщается, что при пожаре в квартире пострадала бытовая техника.
Причина возгорания и размер материального ущерба уточняются.