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В Ташкенте пожарные МЧС спасли ребенка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чиланзарском районе столицы пожарные спасли ребенка, передает корреспондент Podrobno.uz.

МЧС сообщает, что 15 августа в 13:04 поступило сообщение о пожаре в одном из жилых домов, расположенных на 13 квартале Чиланзара в махалле «Кона Чопонота».

В 13:13 на место прибыли три пожарно-спасательных расчета, а в 13:29 пожар был ликвидирован.

При его тушении выяснилось, что на месте возгорания находится ребенок. Пожарные спасли его и передали медикам. Сейчас у него все хорошо.

Также сообщается, что при пожаре в квартире пострадала бытовая техника.

Причина возгорания и размер материального ущерба уточняются.

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