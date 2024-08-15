Летчица — ветеран войны Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни

Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. В 1943 году Галина Павловна окончила Московское авиационное училище связи, после чего ее направили в 3-й запасной авиаполк. Там она переучилась на штурмана.