На сон грядущий. На Кубани водитель маршрутки с 19 пассажирами устроил ДТП

Мужчина просто уснул за рулем. Рассказываем детали происшествия.
«Поймал» обочину.
Последние недели августа — время, когда многие туристы активнее отправляются на курорты, чтобы успеть до конца лета поплавать в море. Возможно, с такой целью группа из 19 человек выехала на микроавтобусе «Вольво» из Владикавказа в Анапу. Люди хотели отдохнуть, но неожиданно произошла трагедия. По информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, примерно в четыре часа утра на трассе Новороссийск-Керчь возле хутора Тарусино перевернулась иномарка. Предварительно установлено, что за рулем находился 56-летний водитель-частник. Во время поездки он уснул и допустил аварию.
«ДТП произошло на улице Шессейеной. Именно там мужчина за рулем съехал с проезжей части на обочину и опрокинул микроавтобус», — объяснили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
В МВД уточнили, что в результате происшествия за помощью к врачам обратились семь человек. Глава Министерства здравоохранения Кубани Евгенний Филлиппов днем написал в Сети, что среди них есть четыре ребенка. Пострадавших госпитализировали.
«Состояние пациентов стабильное, не тяжелое. Всем оказывают необходимую лечебно-диагностическую помощь», — добавил Филиппов.
Спустя несколько часов после трагедии по поручению руководителя краевого управления СКР в Анапе следователи организовали проверку. Как прокомментировали в ведомстве, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Свою проверку начала и прокуратура.
Также в информационном центре федерального СК рассказали, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП и выяснить, соблюдалась ли техника безопасности во время перевозки людей.
Ответит за аварию.
В полиции корреспонденту kuban.aif.ru рассказали детали страшной аварии. Так, по словам пассажиров, в микроавтобусе ехали два водителя, и они сменяли друг друга в пути. Замначальника отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по краю Павел Окружко заявил нам, что мужчина за рулем «Фольксвагена» не имел специальной лицензии для перевозки людей.
«Но он был оформлен как самозанятый. Нам неизвестно, сколько всего проехал водитель за рулем. У него был тахограф, но карту он туда не вставлял. Поэтому невозможно отследить путь автобуса и точно установить, каким образом сменялись напарники», — сказал Окружко.
Журналист kuban.aif.ru уточнил у юриста Анны Куриленко каким образом должна быть налажена по закону работа водителя автобуса.
«Ежедневная смена не может длиться больше девяти часов. Если водитель выезжает в путь максимум два раза в неделю, то рабочий день может достигать 10 часов. Также специалист, который находится за рулем свыше 12 часов, должен отправляться в путь со сменщиком. Каждые четыре часа водитель должен делать перерывы. Первая остановка должна длиться от 15 минут, далее перерыв увеличивается до получаса», — рассказала Анна.
Эксперт предположила, какую ответственность понесет виновник аварии при возбуждении уголовного дела.
«Скорее всего, дело пойдет по статье 264 УК РФ. Там предусмотрено ограничение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы до двух лет с запретом на определенный вид деятельности до трех лет. Также возможен арест виновника ДТП до полугода или лишение свободы до двух лет», — добавила Куриленко.
Не первый случай.
По данным МВД РФ, с начала 2024 года общее количество ДТП с несовершеннолетними в России выросло на 6,6%. При этом увечья получили на 6,9% больше детей, чем в период с января по июль 2023 года. Напомним, что в прошлом году Краснодарский край стал вторым в стране по количеству аварий — более 6 тысяч случаев. Такие данные опубликованы на портале Госавтоинспекции РФ.
«Лидером по количеству аварий за минувший год в крае стал Краснодар — 957 ДТП с 80 погибшими. Больше одной тысячи людей пострадали. В Сочи произошло 564 ДТП, 50 умерли, 682 получили травмы. В Новороссийске в 308 авариях скончались 24 человека и получили травмы 340», — уточнили на портале.
Так, в конце июля 2024 года в Сочи столкнулись автобус и погрузчик. В результате погиб 8-летний ребенок и еще пять человек пострадали. В краевом оперштабе сообщили, что в больницу доставили троих взрослых с травмами средней тяжести. В тяжелом состоянии были мужчина и несовершеннолетний пассажир. Позже мальчик умер.
«В салоне, по предварительным данным, были 30 человек. Тех, у кого нет травм, пересадили в другой автобус», — сообщили в ведомстве.
В результате следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.