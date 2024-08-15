На сон грядущий. На Кубани водитель маршрутки с 19 пассажирами устроил ДТП

Последние недели августа — время, когда многие туристы активнее отправляются на курорты, чтобы успеть до конца лета поплавать в море. Возможно, с такой целью группа из 19 человек выехала на микроавтобусе «Вольво» из Владикавказа в Анапу. Люди хотели отдохнуть, но неожиданно произошла трагедия. По информации ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, примерно в четыре часа утра на трассе Новороссийск-Керчь возле хутора Тарусино перевернулась иномарка. Предварительно установлено, что за рулем находился 56-летний водитель-частник. Во время поездки он уснул и допустил аварию.