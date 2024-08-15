Автомобиль загорелся на левобережье Астаны

Пожарные потушили горящий автомобиль в Астане, сообщает пресс-служба МЧС РК в Telegram-канале.
«На пересечении Шоссе Коргалжин и проспекта Туран произошло возгорание легкового автомобиля. Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.
МЧС просит казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте. В конце июля в Астане загорелся автомобиль, в салоне которого находились трое детей. Очевидец происшествия успел вытащить детей из машины.
В Актау на дороге загорелся автомобиль. В результате ЧП пострадала женщина — она получила ожоги. В начале июня на БАКАД в Алматинской области загорелся автомобиль. Инцидент обошелся без погибших и пострадавших, но авто сгорело полностью.
Что делать, если загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.
«Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра», — отмечали специалисты.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно: незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона; позвонить по номерам дежурных служб «101» или «112», а также попросить помощи у людей, находящихся рядом; заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель. Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания. Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.
Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
«Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать», — подчеркивали представители ДЧС.