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Омский предприниматель скрыл от налоговиков 4 млн

Теперь его будут судить.

Источник: Комсомольская правда

СУ СКР по Омской области сообщило о завершении расследования дела директора предприятия по строительству и ремонту дорог. Его обвиняют в том, что скрыл от налоговой деньги на счетах организации.

У предприятия имелась задолженность по налогам и сборам, о чем руководитель организации знал, и средства, на которые можно было обратить взыскание.

Однако предприниматель предпочел рассчитаться не с налоговой, а с контрагентами, и через счета третьих лиц перевел им 4 млн 219 тысяч рублей.

За верность купеческому слову руководителя строительной организации будут судить. Максимальная санкция, которую предусматривает инкриминируемая ему статья, — 5 лет лишения свободы.