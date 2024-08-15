Омский предприниматель скрыл от налоговиков 4 млн

СУ СКР по Омской области сообщило о завершении расследования дела директора предприятия по строительству и ремонту дорог. Его обвиняют в том, что скрыл от налоговой деньги на счетах организации.
У предприятия имелась задолженность по налогам и сборам, о чем руководитель организации знал, и средства, на которые можно было обратить взыскание.
Однако предприниматель предпочел рассчитаться не с налоговой, а с контрагентами, и через счета третьих лиц перевел им 4 млн 219 тысяч рублей.
За верность купеческому слову руководителя строительной организации будут судить. Максимальная санкция, которую предусматривает инкриминируемая ему статья, — 5 лет лишения свободы.