Режим повышенной готовности ввели в двух районах Иркутска

В Свердловском и Ленинском районах Иркутска ввели с 15 августа режим повышенной готовности. Документ подписал мэр Руслан Болотов. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это связано с прогнозируемым повышением уровня воды в реке Иркут.
— Все силы и средства находятся в постоянном взаимодействии. Организована круглосуточная работа гидрологических постов для ежечасного мониторинга обстановки. При необходимости выполним отсыпку прибрежной зоны в районе Пляжной, чтобы не допустить подтопления жилых домов, — прокомментировал вице-мэр Андрей Южаков.
Также в поселке Горького было проведено выездное совещание с главами комитетов администрации, МЧС и городских предприятий. По прогнозам синоптиков вода может прибыть до отметки в 380 сантиметров при критике в 320.
До стабилизации паводковой обстановки иркутская ГЭС будет сбрасывать до 1500м3/с. Это поможет избежать возникновения подпора водоема в районе улиц Пляжная и Набережная Иркута.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте ограничат на месяц движение по мосту через реку Лена. На объекте проводится капитальный ремонт и для выполнения части работ необходимо освободить полосы.