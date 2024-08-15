Пожизненный срок для убийцы мальчика в Семее: новые подробности

В сентябре 2023 года в придорожном туалете на трассе недалеко от Семея нашли тело четырехлетнего мальчика. Тогда сообщалось, что мать ребенка оставила сына у няни, а когда вернулась за ним, ребенка уже не было.
Как стало известно, няню, под чьей опекой находился в момент убийства ребенок, лишили родительских прав на своих детей. Иск о лишении женщины родительских прав в отношении детей 11, 9 и 8 лет подала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей. По данным областного суда, сейчас ее дети находятся в приюте.
«Основанием для предъявления иска послужило злоупотребление А. алкогольными напитками, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, проживание детей в условиях антисанитарии. Также А. приняла на себя обязательства за денежное вознаграждение по воспитанию и уходу в качестве няни за чужим ребенком 2019 года рождения, который впоследствии погиб по вине ее супруга», — сообщили в пресс-службе суда области Абай.
Кроме этого наказания, ранее женщина была признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности смерть малолетнего»).
Как отметили в суде, ей назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.
Напомним, ранее казахстанец получил пожизненный срок по делу о гибели мальчика, которого оставили у няни. Мужчина был признан виновным в развратных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка, истязании и убийстве.