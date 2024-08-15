Пожизненный срок для убийцы мальчика в Семее: новые подробности

Как стало известно, няню, под чьей опекой находился в момент убийства ребенок, лишили родительских прав на своих детей. Иск о лишении женщины родительских прав в отношении детей 11, 9 и 8 лет подала комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Семей. По данным областного суда, сейчас ее дети находятся в приюте.