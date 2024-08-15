«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса “Искандер” Вооруженных сил России», — говорится в сообщении военного ведомства.
В результате удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М142 HIMARS американского производства, а также дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО — шесть ракет и два автомобиля охранения, информирует министерство.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что ВСУ на курском направлении за время боевых действий потеряли до 2640 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и 206 боевых бронированных автомобилей.
Накануне, 14 августа, российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили боевую бронированную машину Stryker украинской армии. Американская бронемашина была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».
Украинские войска 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению украинских боевиков продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.