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ВС РФ уничтожили «Искандером» установку РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские войска «Искандером» уничтожили в Сумской области пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велись обстрелы курского приграничья. Об этом 15 августа сообщает Минобороны России.

«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесен удар расчетом оперативно-тактического комплекса “Искандер” Вооруженных сил России», — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате удара была уничтожена пусковая установка РСЗО М142 HIMARS американского производства, а также дополнительный пакет (шесть реактивных снарядов) к РСЗО — шесть ракет и два автомобиля охранения, информирует министерство.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что ВСУ на курском направлении за время боевых действий потеряли до 2640 военных, 37 танков, 32 бронетранспортера, 23 боевые машины пехоты и 206 боевых бронированных автомобилей.

Накануне, 14 августа, российские войска барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожили боевую бронированную машину Stryker украинской армии. Американская бронемашина была выявлена разведывательным подразделением группировки войск «Север».

Украинские войска 6 августа атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению украинских боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.