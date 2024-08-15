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Нижегородца задержали по подозрению в госизмене

Оперативникам ФСБ удалось установить, что его завербовали спецслужбы Украины.

УФСБ России по Нижегородской области задержало мужчину по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативникам удалось установить, что подозреваемого завербовали спецслужбы Украины. Мужчина по их поручению собирал денежные средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками, и переводил их на указанные ему банковские счета. В последствии деньги шли на финансирование ВСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), решением Нижегородского районного суда задержанный заключен под стражу.

ФСБ