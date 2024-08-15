Нижегородца задержали по подозрению в госизмене

УФСБ России по Нижегородской области задержало мужчину по подозрению в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Оперативникам удалось установить, что подозреваемого завербовали спецслужбы Украины. Мужчина по их поручению собирал денежные средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками, и переводил их на указанные ему банковские счета. В последствии деньги шли на финансирование ВСУ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), решением Нижегородского районного суда задержанный заключен под стражу.