Почти 800 белорусов лишились денег из-за «продавца» модной одежды

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Сотни жителей разных регионов Беларуси попались на удочку мошенницы, которая под видом представителя крупнейшего в России оптово-розничного вещевого рынка, «продавала» в соцсети модную одежду, обувь и промтовары, сообщили в УСК по Гомельской области.
Схему обмана «экономных граждан», отметили там, жительница Волковысского района придумала еще в 2018 году.
«Женщина создала в социальной сети фиктивный профиль по торговле модной одеждой и обувью, востребованными непродовольственными товарами. Фигурантка скачивала из интернета фотографии вещей и размещала их в своем аккаунте под видом привлекательного лота с заниженной ценой. При этом она позиционировала себя как представитель крупнейшего в России оптово-розничного вещевого рынка», — рассказали следователи.
Люди попадались на заманчивые предложения. Чтобы сэкономить, они переводили виртуальной продавщице предоплату в размере от 50 до 100% от стоимости товара, также они были согласны ждать поставку от 30 до 40 дней.
Тем не менее в назначенный день товар не приходил.
«Между заказчиком и фигуранткой начиналась тягостная переписка. Женщина под различными предлогами оттягивала момент завершения сделки. Рассерженных клиентов, оставлявших в аккаунте гневные комментарии, блокировала», — говорится в сообщении УСК.
Однако, тем, кто угрожал обратиться в милицию, мошенница деньги все же возвращала, отмечено там.
Удалось установить, что с февраля 2018-го по июнь 2023-го лжепродавец обманом завладела деньгами 773 человек на общую сумму более 25 тысяч белорусских рублей.
На основании собранных по делу доказательств 40-летней «предпринимательнице» предъявлено обвинение по ч.3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В ходе следствия женщина полностью возместила ущерб, на ее имущество, в том числе два автомобиля, приобретенные в период совершения преступления, наложен арест на сумму 42 тысячи рублей.