Почти 800 белорусов лишились денег из-за «продавца» модной одежды

«Женщина создала в социальной сети фиктивный профиль по торговле модной одеждой и обувью, востребованными непродовольственными товарами. Фигурантка скачивала из интернета фотографии вещей и размещала их в своем аккаунте под видом привлекательного лота с заниженной ценой. При этом она позиционировала себя как представитель крупнейшего в России оптово-розничного вещевого рынка», — рассказали следователи.