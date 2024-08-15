Минчанка отдала мошеннице-гадалке более Br59 тыс. якобы за защиту от напастей

Жительница столицы уже не раз обращалась к ведуньям за помощью в решении своих жизненных проблем. Еще в прошлом году 55-летняя женщина поддерживала в мессенджере связь с гадалкой, которая часто «помогала» женщине советом в личных вопросах. Такие консультации были не бесплатными.



В июле текущего года женщине написала неизвестная, которая представилась экстрасенсом. Собеседница настойчиво интересовалась про ее здоровье и как на сегодняшний день обстоят личные дела. Такой подход испугал доверчивую минчанку, и она задала вопрос про свое будущее. Гадалка ответила, что немедленно нужно разбираться с ситуацией и ставить мощную «защиту» от всех неприятностей и напастей. Но у тайного обряда есть своя цена.



Не теряя времени, минчанка начала собирать деньги для гадалки. Она перевела ведунье все, что у нее было, — более Br59 тыс. «Маг со стажем» сказала, что начала работать, однако средств недостаточно. Расстроенная женщина, не зная, где еще найти крупную сумму, решила поделиться своими переживаниями с сыном. Побеседовав с родственником, минчанка поняла, что никакую «защиту» ей никто не ставит, а ее просто обманули мошенники.



Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к преступлению.