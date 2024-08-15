Жителю Ростовской области предъявили обвинение в смертельной драке

По данным ведомства, смертельная драка произошла 8 августа 2024 года в одном из населенных пунктов Кагальницкого района. Предварительно, 48-летний мужчина принимал в гостях своего 41-летнего товарища, некоторое время они пили горячительное, а потом гость напал на хозяина квартиры с кулаками.