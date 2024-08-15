Жителю Ростовской области предъявили обвинение в смертельной драке

В Ростовской области после смерти избитого мужчины завели уголовное дело. Обвинения были предъявлены знакомому умершего, рассказали в пресс-службе управления СК России по региону.
По данным ведомства, смертельная драка произошла 8 августа 2024 года в одном из населенных пунктов Кагальницкого района. Предварительно, 48-летний мужчина принимал в гостях своего 41-летнего товарища, некоторое время они пили горячительное, а потом гость напал на хозяина квартиры с кулаками.
Удары пришлись по голове и телу. Пострадавший после этого попал в больницу, но несмотря на медицинскую помощь, умер через несколько дней.
— Обвиняемый уже полностью признал вину. Ранее он привлекался к ответственности за преступления против собственности, а теперь ответит перед законом по статье «Умышленное причинение тяжкого время здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — прокомментировали в Следкоме.
Добавим, по части 4 статьи 111 УК РФ задержанному мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.