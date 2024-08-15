17 человек подхватили инфекции после получения медпомощи в ЗКО

По информации главы департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Мухамгали Арыспаева, за шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировали 17 таких случаев. Причем в девяти из них граждане заразились при оказании медпомощи в стоматологиях, пять случаев — в хирургических медицинских организациях, три случая — в роддомах.