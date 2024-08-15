Депутат Слуцкий пообещал 5 млн руб. за поимку солдат ВСУ, шутивших над курянином

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал пять миллионов рублей за «поимку бандеровских недобитков», шутивших над пожилым мужчиной и снимавших это на видео. На ролике солдаты говорят с пенсионером, имитируя немецкий акцент и называют его «русише швайне» (нем. schwein — свинья). Военнослужащие не применяли силы к прохожему. При этом на одном из них надета немецкая каска времен Великой Отечественной войны с символикой СС. «Не всю нечисть удалось выбить в послевоенное время», — заявил после видео Леонид Слуцкий.