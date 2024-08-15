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В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На железнодорожной станции Меновой Двор Южно-Уральской железной дороги сошли с рельсов пять порожних вагонов грузового поезда. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета России.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в результате инцидента пострадавших и задержки поездов нет. Проводятся восстановительные работы. Следствие рассматривает версию о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.

По факту схода вагонов с рельсов организована доследственная проверка. Также проверяются действия ответственных лиц железной дороги по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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