В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

По информации ведомства, в результате инцидента пострадавших и задержки поездов нет. Проводятся восстановительные работы. Следствие рассматривает версию о ненадлежащем техническом состоянии железнодорожного полотна или ходовой части железнодорожного состава.
По факту схода вагонов с рельсов организована доследственная проверка. Также проверяются действия ответственных лиц железной дороги по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.