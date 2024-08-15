В Оренбургской области пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов

По факту схода вагонов с рельсов организована доследственная проверка. Также проверяются действия ответственных лиц железной дороги по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.