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В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3

В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3.

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны.

«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что полет был плановым.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли.

Он отметил, что к месту падения самолета выехали экстренные службы.

Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.

несчастный случай