МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Иркутской области потерпел крушение самолет Ту-22М3, сообщили в Минобороны.
«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что полет был плановым.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, всех четверых пилотов потерпевшего крушение самолета уже нашли.
Он отметил, что к месту падения самолета выехали экстренные службы.
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.