Ушли из дома и не вернулись. Целая семья бесследно исчезла в Забайкальском крае

Вот уже 11 дней в Забайкалье неизвестно местонахождение целой семьи. Бабушка, мама и сын вышли из дома расположенного по улице Весенняя города Чита, но так и не вернулись назад. Куда могли направиться женщины вместе с 3-летним ребенком неясно. Известно, что 61-летняя Вера Голянова была одета в белую футболку, черное трико и резиновые розовые тапочки.
— Приметы Веры: рост 155−160 сантиметров. Телосложение среднее, кудрявые светло-русые волосы, глаза серые, — сообщили в поисковом отряде имени Кости Долгова.
Мама мальчика 32-летняя Кристина Голянова ростом около 165−170 сантиметров. Имеет худощавое телосложение и светло-русые волосы, глаза голубые. В последний раз ее видели одетой в красную футболку с черными шортами и такого же цвета сандалиями.
— Мальчик ростом 55−60 сантиметров. Худощавого телосложения со светло-русыми волосами и голубыми глазами, — сообщили поисковики.
6 августа на нем была голубая футболка и светло-зеленые шорты. Почему семья не вернулась домой и куда направилась в тот злополучный вечер, пока неизвестно.