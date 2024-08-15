Ушли из дома и не вернулись. Целая семья бесследно исчезла в Забайкальском крае

Вот уже 11 дней в Забайкалье неизвестно местонахождение целой семьи. Бабушка, мама и сын вышли из дома расположенного по улице Весенняя города Чита, но так и не вернулись назад. Куда могли направиться женщины вместе с 3-летним ребенком неясно. Известно, что 61-летняя Вера Голянова была одета в белую футболку, черное трико и резиновые розовые тапочки.