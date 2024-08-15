Всех четырех пилотов упавшего в Иркутской области Ту-22М3 нашли живыми

По его словам, самолет упал в Черемховском районе, недалеко от Михайловки.
«Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли», — написал Кобзев в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что информация о крушении бомбардировщика поступила в 22:18 по местному времени (17:18 мск) дежурному регионального отделения центра медицины катастроф. К месту происшествия сразу выехали все соответствующие службы.
Кроме того, он отметил, что самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
О том, что в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3, сообщило Минобороны России ранее в этот день. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Это модернизированный вариант Ту-22М2 с расширенными боевыми и оборонительными возможностями. Он способен развивать скорость полета до 2300 км/ч.