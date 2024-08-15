«Это что? Самолет падает!»: что известно о крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024

Самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024. Очевидцы сняли жуткое видео. Огненный шар стремительно приближается к земле.
— Это что такое? — спрашивает женщина за кадром.
— Самолет падает, — отвечает детский голос.
Официально это сообщение подтвердил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем телеграм-канале:
— Вижу ваши сообщения по поводу падения самолёта в Черемховском районе, за виадуком, недалеко от Михайловки. Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. Экипаж увел самолёт от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет.
На место выехали все оперативные службы. Пока подробностей немного, однако известно, что самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024 в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.
Уже названа и предварительная причина падения самолета в Иркутской области 15 августа 2024. Это, как сообщил глава региона, могла быть техническая неисправность.