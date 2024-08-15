«Это что? Самолет падает!»: что известно о крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024

— Вижу ваши сообщения по поводу падения самолёта в Черемховском районе, за виадуком, недалеко от Михайловки. Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. Экипаж увел самолёт от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет.