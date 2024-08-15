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«Это что? Самолет падает!»: что известно о крушении бомбардировщика ТУ-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024

Названа предварительная причина падения самолета в Иркутской области 15 августа.

Самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024. Очевидцы сняли жуткое видео. Огненный шар стремительно приближается к земле.

Самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024: что известно

— Это что такое? — спрашивает женщина за кадром.

— Самолет падает, — отвечает детский голос.

Официально это сообщение подтвердил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем телеграм-канале:

— Вижу ваши сообщения по поводу падения самолёта в Черемховском районе, за виадуком, недалеко от Михайловки. Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. Экипаж увел самолёт от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет.

Самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024: причина

На место выехали все оперативные службы. Пока подробностей немного, однако известно, что самолет ТУ-22М3 упал в Иркутской области 15 августа 2024 в безлюдной местности. Разрушений на земле нет.

Уже названа и предварительная причина падения самолета в Иркутской области 15 августа 2024. Это, как сообщил глава региона, могла быть техническая неисправность.