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Пилоты упавшего бомбардировщика в Иркутской области выжили

Находившиеся на борту военного самолета четыре человека успели катапультироваться.
Источник: Комсомольская правда

Ночью 15 августа в Иркутской области потерпел крушение военный самолет. Бомбардировщик Ту-22М3 упал недалеко от поселка Михайловка Черемховского района. Эту информацию подтвердил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Находившиеся на борту члены экипажа успели катапультироваться.

— Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет, — сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.

Как стало известно, самолет выполнял плановый полет, но потерпел крушение из-за технической неисправности. Пострадавшим членам экипажа оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее КП-Иркутск сообщила, что появилось видео падения военного самолета в Черемховском районе. На кадрах видно, что в небе воздушное судно плавно падает вдали от поселка, охваченное огнем.