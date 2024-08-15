Пилоты упавшего бомбардировщика в Иркутской области выжили

Ночью 15 августа в Иркутской области потерпел крушение военный самолет. Бомбардировщик Ту-22М3 упал недалеко от поселка Михайловка Черемховского района. Эту информацию подтвердил в своем тг-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Находившиеся на борту члены экипажа успели катапультироваться.
— Экипаж увел самолет от жилых строений. Четыре пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет, — сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев.
Как стало известно, самолет выполнял плановый полет, но потерпел крушение из-за технической неисправности. Пострадавшим членам экипажа оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что появилось видео падения военного самолета в Черемховском районе. На кадрах видно, что в небе воздушное судно плавно падает вдали от поселка, охваченное огнем.