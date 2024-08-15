Увели самолет от жилых строений: стала известна судьба экипажа бомбардировщика, который разбился в Иркутской области

В распоряжении КП-Иркутск появилось видео крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024. Кадрами с места падения бомбардировщика поделился житель поселка Михайловка в Черемховском районе, недалеко от которого и совершал плановый полет борт с четырьмя членами экипажа.
На видео видно, как огненный шар (так выглядел с земли самолет, весь объятый пламенем) приближается к земле на очень высокой скорости, а в момент удара все небо озаряется красным светом.
— Снимал из поселка, — рассказал очевидец, который и снял видео крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024.
Напомним, о крушении бомбардировщика в Черемховском районе Иркутской области стало известно в ночь с четверга на пятницу. Информация о падении самолета в региональное отделение центра медицины катастроф поступила в 22.18. Тогда же и стало известно, что на борту находилось четыре члена экипажа. Жертв нет. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор региона.
— Как сообщает Минобороны, самолет — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет, — сообщил Игорь Кобзев.
Также известно, что все четыре пилота не только успели отвести самолет от жилых домов, но и катапультироваться. Всех их уже нашли.
— Всем оказывается медицинская помощь, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Угрозы жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.
К месту падения Ту-22М3 выехали специалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Хотя уже названа предварительная причина падения — техническая неисправность.
Видео крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области 15 августа 2024.