Увели самолет от жилых строений: стала известна судьба экипажа бомбардировщика, который разбился в Иркутской области

Напомним, о крушении бомбардировщика в Черемховском районе Иркутской области стало известно в ночь с четверга на пятницу. Информация о падении самолета в региональное отделение центра медицины катастроф поступила в 22.18. Тогда же и стало известно, что на борту находилось четыре члена экипажа. Жертв нет. Об этом в своем ТГ-канале рассказал губернатор региона.