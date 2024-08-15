В Ростовской области кафе закрыли после того, как семь посетителей попали в больницу с кишечной инфекцией

В Азове семь человек попали в больницу после кафе. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.
Пациенты ели кондитерские изделия в одном из местных общепитов. Позже у людей резко ухудшилось самочувствие. Пострадавших госпитализировали с острым гастроэнтеритом.
Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе и выявили множество нарушений.
— В том числе нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов, подтверждающих прослеживаемость, качество и безопасность, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников и другие, — уточнили в ведомстве.
В отношении владельца общепита возбудили административное дело, составили протокол о временном запрете работы. Позже материалы были переданы в Азовский городской суд.
— Решением суда деятельность в предприятии общественного питания приостановлена на 40 суток.
В министерстве здравоохранении области добавили, что одного пострадавшего уже выписали из больницы. В медучреждении остаются шесть человек — Их состояние оценивается как средней степени тяжести.