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В Ростовской области кафе закрыли после того, как семь посетителей попали в больницу с кишечной инфекцией

Власти рассказали о состоянии посетителей кафе в Азове, которые съели сладости и попали в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Азове семь человек попали в больницу после кафе. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

Пациенты ели кондитерские изделия в одном из местных общепитов. Позже у людей резко ухудшилось самочувствие. Пострадавших госпитализировали с острым гастроэнтеритом.

Специалисты Роспотребнадзора проверили кафе и выявили множество нарушений.

— В том числе нарушение поточности технологического процесса, использование продовольственного сырья без документов, подтверждающих прослеживаемость, качество и безопасность, отсутствие личных медицинских книжек у сотрудников и другие, — уточнили в ведомстве.

В отношении владельца общепита возбудили административное дело, составили протокол о временном запрете работы. Позже материалы были переданы в Азовский городской суд.

— Решением суда деятельность в предприятии общественного питания приостановлена на 40 суток.

В министерстве здравоохранении области добавили, что одного пострадавшего уже выписали из больницы. В медучреждении остаются шесть человек — Их состояние оценивается как средней степени тяжести.