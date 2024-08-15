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В Ростовской области мужчина сел на семь лет за убийство

В Шахтах мужчину осудили за убийство соседа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили мужчину за убийство. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Происшествие случилось в Шахтах в июне прошлого года.

Согласно опубликованной информации, 30-летний местный житель рядом с подъездом одного из домов начал конфликтовать с мужчиной. Во время конфликта он достал нож и несколько раз ударил им оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.