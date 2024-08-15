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Telegraph: четыре человека стали фигурантами дела о смерти Мэтью Перри

Четырём американцам предъявили обвинения по делу о смерти актёра Мэтью Перри.

Источник: AP 2023

Как сообщает The Telegraph, личный помощник артиста сделал ему более 20 инъекций запрещённого вещества за четыре дня до смерти.

«Согласно судебным документам, поданным в Калифорнии, среди нескольких человек, обвиняемых в предоставлении ему кетамина, ставшего причиной его смерти, оказались два врача, ещё один знакомый и женщина, известная как “королева кетамина”, — говорится в публикации.

При этом врач, имя которого фигурирует в обвинительном заключении, в одном из текстовых сообщений писал: «Интересно, сколько этот идиот заплатит за лекарства».

Мэтью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.

Память артиста почтили многие знаменитости, включая его школьного друга Джастина Трюдо и коллег по сериалу «Друзья».

Ранее книга мемуаров Мэттью Перри стала бестселлером в США.

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