Telegraph: четыре человека стали фигурантами дела о смерти Мэтью Перри

Как сообщает The Telegraph, личный помощник артиста сделал ему более 20 инъекций запрещённого вещества за четыре дня до смерти.
«Согласно судебным документам, поданным в Калифорнии, среди нескольких человек, обвиняемых в предоставлении ему кетамина, ставшего причиной его смерти, оказались два врача, ещё один знакомый и женщина, известная как “королева кетамина”, — говорится в публикации.
При этом врач, имя которого фигурирует в обвинительном заключении, в одном из текстовых сообщений писал: «Интересно, сколько этот идиот заплатит за лекарства».
Мэтью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.
Память артиста почтили многие знаменитости, включая его школьного друга Джастина Трюдо и коллег по сериалу «Друзья».
Ранее книга мемуаров Мэттью Перри стала бестселлером в США.