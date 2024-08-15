Telegraph: четыре человека стали фигурантами дела о смерти Мэтью Перри

«Согласно судебным документам, поданным в Калифорнии, среди нескольких человек, обвиняемых в предоставлении ему кетамина, ставшего причиной его смерти, оказались два врача, ещё один знакомый и женщина, известная как “королева кетамина”, — говорится в публикации.