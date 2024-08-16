Статус ветерана военной службы будет присваиваться с учетом прежнего стажа на Украине

А теперь детали. Принятый закон устанавливает, что такой статус может быть присвоен военнослужащим, постоянно проживавшим по состоянию на 30 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также тем, кто до 29 сентября 2022-го выехал на постоянное место жительства в РФ с территорий ДНР (с 7 апреля 2014 года) и ЛНР (с 27 апреля 2014 года), а до этого проходил на территориях этих республик военную службу в Вооруженных силах Украины или ДНР, Народной милиции ЛНР, а также в соответствующих воинских формированиях.