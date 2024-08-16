Статус ветерана военной службы будет присваиваться с учетом прежнего стажа на Украине

«Российская газета» публикует закон о присвоении гражданам статуса ветерана военной службы с учетом их прежнего стажа на Украине.
Напомним, что в нашей стране по действующему до этого закону обязательным условием получения статуса ветерана военной службы была общая продолжительность военной службы в России 20 лет и более. И новый закон коснется многих военнослужащих в зоне СВО. Публикуемый сегодня закон говорит о том, что военнослужащим из числа жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут зачесть стаж службы на Украине и на территории новых регионов до их вступления в состав Российской Федерации для получения статуса ветерана военной службы.
В документе сказано, что законом статус «ветеран военной службы» предоставляется жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые проходили военную службу на Украине, а также на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до их вступления в состав России. Но есть важное условие.
Такой статус будет присваиваться жителям Донбасса и Новороссии с учетом их «украинского стажа» лишь в том случае, если они не принимали участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил, воинских формирований и органов Украины. Если не совершали «противоправных действий против РФ и ее населения, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей». Такие факты будут проверяться и устанавливаться межведомственными комиссиями, создаваемыми в этих регионах.
А теперь детали. Принятый закон устанавливает, что такой статус может быть присвоен военнослужащим, постоянно проживавшим по состоянию на 30 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, а также тем, кто до 29 сентября 2022-го выехал на постоянное место жительства в РФ с территорий ДНР (с 7 апреля 2014 года) и ЛНР (с 27 апреля 2014 года), а до этого проходил на территориях этих республик военную службу в Вооруженных силах Украины или ДНР, Народной милиции ЛНР, а также в соответствующих воинских формированиях.
Это также относится к военнослужащим, постоянно живущим по состоянию на 30 сентября 2022 года в Херсонской и Запорожской областях или выехавшим на постоянное место жительства в РФ с территории областей в период с 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2022 года. При этом речь идет о тех, кто проходил на территориях перечисленных областей до их вхождения в состав РФ военную службу в ВСУ, воинских формированиях и органах Украины, военно-гражданской администрации Херсонской и Запорожской областей.