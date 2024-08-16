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475 человек в Костанайской области пострадали от нападения кошек ​

В Костанайской области за антирабической помощью обратились 1754 человека. Это процедура, предусматривающая профилактику от бешенства при контакте с потенциально зараженными животными. Среди них были кошки, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, которую изданию предоставил областной департамент санэпидконтроля, большинство — 1692 человека — пострадали от домашних животных.

собаки — 1201 случай; кошки — 475 инцидентов; домашний скот −16 случаев;дикие животные — 62 эпизода;бродячие животные — 792 инцидента.

У 740 пострадавших укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).

Все это данные за семь месяцев 2024 года.

В Департаменте санэпидконтроля предупредили, что медицинская помощь и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно.

Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи.

несчастный случай