475 человек в Костанайской области пострадали от нападения кошек ​

По информации kstnews.kz, которую изданию предоставил областной департамент санэпидконтроля, большинство — 1692 человека — пострадали от домашних животных.
собаки — 1201 случай; кошки — 475 инцидентов; домашний скот −16 случаев;дикие животные — 62 эпизода;бродячие животные — 792 инцидента.
У 740 пострадавших укусы опасной локализации (голова, лицо, шея, пальцы и кисти рук).
Все это данные за семь месяцев 2024 года.
В Департаменте санэпидконтроля предупредили, что медицинская помощь и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно.
Ранее руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев рассказал, что за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи.