Офицер ВДВ Фролов арестован по делу о мошенничестве

Арестован его бывший подчиненный Константин Фролов, он также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По предварительным данным, господину Фролову уже предъявили обвинение. Когда его задержали, не уточняется. «Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», — заявил собеседник агентства, не приведя каких-либо подробностей уголовного дела.
Как выяснил «Ъ», господина Городилова задержали в июле. В отношении него также возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. Согласно Уголовному кодексу, «особо крупный размер» начинается от 1 млн руб. В том же месяце 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Вину офицер не признает.