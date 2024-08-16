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Офицер ВДВ Фролов арестован по делу о мошенничестве

В деле командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады Артема Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве, появился еще один фигурант.

Источник: РИА "Новости"

Арестован его бывший подчиненный Константин Фролов, он также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, господину Фролову уже предъявили обвинение. Когда его задержали, не уточняется. «Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», — заявил собеседник агентства, не приведя каких-либо подробностей уголовного дела.

Как выяснил «Ъ», господина Городилова задержали в июле. В отношении него также возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. Согласно Уголовному кодексу, «особо крупный размер» начинается от 1 млн руб. В том же месяце 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Вину офицер не признает.