Офицер ВДВ Фролов арестован по делу о мошенничестве

Как выяснил «Ъ», господина Городилова задержали в июле. В отношении него также возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. Согласно Уголовному кодексу, «особо крупный размер» начинается от 1 млн руб. В том же месяце 235-й гарнизонный военный суд отправил его в СИЗО. Вину офицер не признает.