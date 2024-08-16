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В Астане строитель упал с высоты седьмого этажа

Инцидент произошел по адресу Мангилик ел, 62/1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Источник: astanatv.kz

Сейчас пострадавший находится в больнице № 2. Мужчине 34 года.

Медики констатировали ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравма, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника.

несчастный случай