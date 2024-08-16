В Астане строитель упал с высоты седьмого этажа

Сейчас пострадавший находится в больнице № 2. Мужчине 34 года.
Медики констатировали ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравма, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника.
Инцидент произошел по адресу Мангилик ел, 62/1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.
Сейчас пострадавший находится в больнице № 2. Мужчине 34 года.
Медики констатировали ушиб головного мозга, легких и левой почки, политравма, закрытые переломы ребер, в области обеих лопаток, разных частей позвоночника.