В Севастополе силами ПВО и ЧФ сбили три украинских беспилотника

«В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ», — написал губернатор в Telegram-канале. По предварительной информации, военные уничтожили три БПЛА над акваторией. Развожаев также добавил, что, согласно данным спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.