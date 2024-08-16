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В Севастополе силами ПВО и ЧФ сбили три украинских беспилотника

Гражданские объекты в городе не повреждены.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот (ЧФ) сбили три украинских БПЛА при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и ЧФ отразили атаку ВСУ», — написал губернатор в Telegram-канале. По предварительной информации, военные уничтожили три БПЛА над акваторией. Развожаев также добавил, что, согласно данным спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.