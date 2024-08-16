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Выходящего из трамвая 40-летнего мужчину сбили на остановке в центре Иркутска

Полицейские нашли виновного водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске правоохранители нашли водителя, сбившего пешехода на улице Партизанской в Иркутске. Авария произошла 25 июля в Правобережном округе областного центра. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобиль наехал на 40-летнего мужчину в районе остановки «Центральный рынок». Пострадавший выходил из трамвая. Водитель отвезла его в травмпункт, а после уехала, не оформив ДТП в необходимом порядке. Врачи установили, что в аварии мужчина получил ушибы.

— По итогам разыскных мероприятий личность водителя установлена. Ей оказалась 38-летняя жительница областного центра, в содеянном она раскаялась и признала свою вину, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также женщина рассказала, что не успела затормозить, так как мужчина выскочил неожиданно, был в темных очках и наушниках. Она предложила вызвать ГИБДД, но мужчина попросил отвезти его в больницу. После этого женщина позвонила матери пострадавшего и предупредила о сложившейся ситуации, оставив контакты для связи.

На нарушительницу составили материалы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса ОСАГО).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с начало года в ДТП погибло четыре несовершеннолетних мотоциклиста.