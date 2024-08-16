Выходящего из трамвая 40-летнего мужчину сбили на остановке в центре Иркутска

Также женщина рассказала, что не успела затормозить, так как мужчина выскочил неожиданно, был в темных очках и наушниках. Она предложила вызвать ГИБДД, но мужчина попросил отвезти его в больницу. После этого женщина позвонила матери пострадавшего и предупредила о сложившейся ситуации, оставив контакты для связи.