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Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Одного из пилотов разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 спасти не удалось, остальных госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Источник: РИА "Новости"

«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.

У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Как сообщили ранее в Минобороны, Ту-22М3 разбился вечером 15 августа при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета. На земле разрушений нет.

Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.