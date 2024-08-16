Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.
У остальных пилотов травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Как сообщили ранее в Минобороны, Ту-22М3 разбился вечером 15 августа при выполнении планового полета. Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность самолета. На земле разрушений нет.
Ту-22МЗ — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты (аэробаллистические и крылатые). Кодификация НАТО — Backfire.