Один из пилотов упавшего в Иркутской области Ту-23М3 погиб

«Работы на месте крушения военного самолета Ту-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — написал он, выразив соболезнования родным и близким погибшего летчика.