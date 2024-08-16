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Пилот упавшего военного самолета ТУ-22М3 скончался в больнице Иркутской области

Остальные пилоты получили травмы различной степени.

Работы на месте крушения самолета ТУ-22МЗ продолжались всю ночь в Черемховском районе Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение 16 августа 2024 года при выполнении планового полета. На борту находилось четыре члена экипажа, которые успели катапультироваться. Всех их нашли, а самолет отвели от жилых домов. Сообщалось, что пилоты доставлены в больницу.

— К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России. Искренние соболезнования родным и близким погибшего лётчика. Это действительно тяжёлая утрата, — написал Игорь Кобзев.

Остальные пилоты получили травмы различной тяжести. Сейчас находятся под наблюдением врачей. Предварительная версия крушения самолета — техническая неисправность. Но точную причину еще устанавливают.

Ранее КП-Иркутск опубликовала видео местных жителей, которые успели снять на телефоны видео крушения самолета.