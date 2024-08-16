Пилот упавшего военного самолета ТУ-22М3 скончался в больнице Иркутской области

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что бомбардировщик ТУ-22М3 потерпел крушение 16 августа 2024 года при выполнении планового полета. На борту находилось четыре члена экипажа, которые успели катапультироваться. Всех их нашли, а самолет отвели от жилых домов. Сообщалось, что пилоты доставлены в больницу.