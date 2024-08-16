В Хабаровске расследуют причину падения 2-летнего ребёнка с пятого этажа

В Хабаровском районе ведётся проверка после травмирования ребёнка, выпавшего с пятого этажа, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Примерно в 16.00 15 августа из окна пятого этажа жилого дома на улице Озерная в селе Гаровка-2 выпал двухлетний мальчик, облокотившийся на москитную сетку.
Малыш с травмами был доставлен в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей.
Выясняются все обстоятельства инцидента.
Прокуратура Хабаровского района проводит проверку, в которой оценит действия ответственных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
При выявлении нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, прокуратура района осуществляет контроль за ходом проверки, проводимой правоохранительными органами.