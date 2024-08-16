Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске расследуют причину падения 2-летнего ребёнка с пятого этажа

В Хабаровске прокуратура выясняет обстоятельства падения малыша с пятого этажа.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском районе ведётся проверка после травмирования ребёнка, выпавшего с пятого этажа, сообщает Прокуратура Хабаровского края.

Примерно в 16.00 15 августа из окна пятого этажа жилого дома на улице Озерная в селе Гаровка-2 выпал двухлетний мальчик, облокотившийся на москитную сетку.

Малыш с травмами был доставлен в больницу и сейчас находится под наблюдением врачей.

Выясняются все обстоятельства инцидента.

Прокуратура Хабаровского района проводит проверку, в которой оценит действия ответственных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

При выявлении нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура района осуществляет контроль за ходом проверки, проводимой правоохранительными органами.

несчастный случай