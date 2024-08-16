В поместье ведущего Первого канала в США провели обыск

Отмечается, что Саймс был тесно связан с президентской кампанией и администрацией бывшего лидера США Дональда Трампа. Он занимал видное место в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года. В апреле 2019 года он опубликовал доклад, в котором утверждается, что Москва вмешивалась в американский избирательный процесс. При этом в докладе содержится вывод о том, что Саймс не выступал в качестве посредника между кампанией Трампа и Москвой. Также не удалось подтвердить и подозрения о связи российской стороны и Трампа.