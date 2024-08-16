Молодую девушку сбили насмерть в Шымкенте

По информации портала, авария произошла 15 августа вечером в Шымкенте.
«В результате ДТП пешеход 2004 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — рассказали в городском ДП.
Ранее в Семее сбили насмерть мужчину, когда тот переходил дорогу.
Добавим, согласно данным на сайте правовой статистики, за 7 месяцев 2024 года по Казахстану зарегистрировано 12676 ДТП, что на 86,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (6792). Число погибших в них составило 1254 человека.