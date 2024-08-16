«Помыл нож и выкинул кофту»: пьяный сын бил, душил, а в конце зарезал свою 60-летнюю мать

Версия, которую он сообщил правоохранителям, состояла в том, что в квартиру ворвались грабители, после чего и убили женщину. Но все улики указывали на то, что виновен сын. Доказательную базу собрали, а мужчину заключили под стражу. После присяжные и суд назначили наказание в виде лишения свободы. Убийца отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет. Свою вину он так не признал.