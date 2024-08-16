«Помыл нож и выкинул кофту»: пьяный сын бил, душил, а в конце зарезал свою 60-летнюю мать

В суде Иркутска присяжные вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Он обвинен в убийстве своей 60-летней матери. Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственном комитете РФ по Иркутской области.
Следствие и суд установили, что 24 апреля 2021 году пьяный мужчина находился в квартире матери на улице Крымской в Иркутске. Из-за возникшего конфликта, сын начал избивать женщину. Та, не выдержав, упала на диван. Но он не собирался останавливаться на достигнутом. Начал душить женщину, а после ударил в шею ножом. Пострадавшая скончалась от колото-резанной раны прямо на месте.
— Подсудимый, чтобы скрыть следы преступления, помыл нож и избавился от кофты, которая была в крови. Мужчина сообщил соседу, что обнаружил мать без признаков жизни. Сосед вызвал скорую помощь, в полицию обратился сам осужденный, — рассказали в пресс-службе комитета.
Версия, которую он сообщил правоохранителям, состояла в том, что в квартиру ворвались грабители, после чего и убили женщину. Но все улики указывали на то, что виновен сын. Доказательную базу собрали, а мужчину заключили под стражу. После присяжные и суд назначили наказание в виде лишения свободы. Убийца отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет. Свою вину он так не признал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что один из пилотов бомбардировщика Ту-22МЗ погиб в больнице Иркутской области.