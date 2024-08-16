Поиски пропавших туристов в Хабаровском крае идут на воде и на суше

По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и пятнадцатилетний подросток, сын одного из них, на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись на Сахалин. Но к месту назначения они ни прибыли. Их местоположение неизвестно.