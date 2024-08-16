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Поиски пропавших туристов в Хабаровском крае идут на воде и на суше

Но пока ни лодка, ни люди не найдены.

Источник: РИА "Новости"

Продолжается поисковая операция в Сахалинском заливе трех путешественников, которые отправились от мыса Перовского Николаевского района в сторону Охи Сахалинской области, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, 9 августа двое мужчин и пятнадцатилетний подросток, сын одного из них, на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись на Сахалин. Но к месту назначения они ни прибыли. Их местоположение неизвестно.

За сутки специалисты уже обследовали 24 000 квадратных километров акватории Сахалинского залива от мыса Перовского Николаевского района до города Оха, 197 километров береговой линии. Поиски велись с суши, воды и воздуха. Были задействованы от МЧС России вертолет Ми-8 и сотрудники ГИМС.

К сожалению, никто не найден. Сегодня работы продолжаются.

МЧС